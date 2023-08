JOURNÉE PORTES OUVERTES GÉNÉALOGIE 1 avenue Clemenceau – bâtiment Schweitzer Sarrebourg, 16 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Organisé par le cercle généalogique du Pays de Sarrebourg et du Saulnois, venez vous initier ou en apprendre plus sur la généalogie !. Tout public

Samedi 2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. 0 EUR.

1 avenue Clemenceau – bâtiment Schweitzer

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Organized by the Cercle généalogique du Pays de Sarrebourg et du Saulnois, come and learn more about genealogy!

Organizado por el Cercle généalogique du Pays de Sarrebourg et du Saulnois, ¡venga y aprenda todo sobre genealogía!

Organisiert vom Genealogiekreis des Pays de Sarrebourg et du Saulnois, kommen Sie und lernen Sie mehr über die Genealogie!

Mise à jour le 2023-08-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG