BALADE DES SENS AU COEUR DU VIGNOBLE DE SAINT-CHINIAN 1 Avenue Charles Trenet Saint-Chinian, 21 octobre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Au départ de l’emblématique Maison des Vins de Saint-Chinian, suivez le guide et partez à la découverte des terres viticoles et du patrimoine local, riche en histoire !

Pour vous récompenser de vos efforts, une dégustation de mets et de vins vous attendra à votre retour..

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles Trenet

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Leaving from the emblematic Maison des Vins de Saint-Chinian, follow the guide and discover the wine-growing lands and local heritage, rich in history!

To reward your efforts, a food and wine tasting awaits you on your return.

Saliendo de la emblemática Maison des Vins de Saint-Chinian, siga al guía y salga a descubrir la región vinícola y el patrimonio local, ¡rico en historia!

Para recompensar sus esfuerzos, a su regreso le espera una degustación enogastronómica.

Ausgehend vom emblematischen Maison des Vins de Saint-Chinian folgen Sie dem Führer und entdecken Sie das Weinland und das lokale, geschichtsträchtige Erbe!

Um Sie für Ihre Anstrengungen zu belohnen, erwartet Sie nach Ihrer Rückkehr eine Verkostung von Speisen und Weinen.

Mise à jour le 2023-07-05 par PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES