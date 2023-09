Atelier des p’tits curieux « La Haie à tous les étages » 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 3 novembre 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

La haie est un formidable écosystème. Elle nous abrite des vents, nous apporte de la fraîcheur et les arbres qu’elle contient vont chercher l’eau au plus profond pour le bien de nos cultures, mais aussi pour les petites bêtes et les plus grosses. Haies de jardin, haies monospécifiques, haies naturelles ….venez, en compagnie de notre guide, découvrir la richesse des haies naturelles sous forme de quêtes, de jeux, et d’observations. Alors, prêts pour un 400 mètres haie ?!.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The hedge is a wonderful ecosystem. It shelters us from the wind, keeps us cool and the trees it contains fetch water from deep within the soil for the benefit of our crops, but also for small and large animals. Garden hedges, monospecific hedges, natural hedges …. Come and discover the wealth of natural hedges with our guide, in the form of quests, games and observations. So, are you ready for a 400-metre hedge?

El seto es un ecosistema maravilloso. Nos protege del viento, nos mantiene frescos y los árboles que contiene extraen agua de las profundidades del suelo en beneficio de nuestros cultivos, pero también de los pequeños y grandes animales. Setos de jardín, setos monoespecíficos, setos naturales …. Acompañe a nuestro guía y descubra la riqueza de los setos naturales en forma de aventuras, juegos y observaciones. ¿Estás preparado para un seto de 400 metros?

Die Hecke ist ein großartiges Ökosystem. Sie schützt uns vor Winden, bringt uns Frische und die Bäume in ihr holen das Wasser aus der Tiefe, zum Wohle unserer Kulturen, aber auch für kleine und größere Tiere. Gartenhecken, monospezifische Hecken, natürliche Hecken ….kommen Sie mit unserem Führer und entdecken Sie den Reichtum der natürlichen Hecken in Form von Aufgaben, Spielen und Beobachtungen. Sind Sie bereit für eine 400-Meter-Hecke?

