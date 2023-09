Atelier des p’tits curieux « Enquête sur l’étang » 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 24 octobre 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Equipé d’une carte et de guides, tel des explorateurs, pars sur les traces de Léon le Gardon et aide-le à retrouver ses compagnons. Ouvre bien grand les yeux et les oreilles … Âge minimum requis : 8 ans (lecture de cartes d’énigmes).

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Equipped with a map and guides, like explorers, follow in the footsteps of Leon the Gardon and help him find his companions. Open your eyes and ears wide… Minimum age required: 8 years old (reading of enigma maps)

Equipados con un mapa y guías, como los exploradores, ponte tras la pista de León el Gardón y ayúdale a encontrar a sus compañeros. Mantenga los ojos y los oídos abiertos.. Edad mínima requerida: 8 años (lectura de mapas enigma)

Ausgestattet mit einer Karte und Führern kannst du dich wie ein Entdecker auf die Spuren von Leon dem Gardon begeben und ihm helfen, seine Gefährten zu finden. Halte Augen und Ohren offen … Mindestalter: 8 Jahre (Lesen von Rätselkarten)

Mise à jour le 2023-09-25 par OT du Fronsadais