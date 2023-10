Octobre rose – La ferme des Anes I Maux 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 15 octobre 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

OCTOBRE ROSE

Nous vous invitons, ce dimanche 15 octobre à vous mobiliser pour lutter ensemble contre le cancer du sein. Une randonnée collective et joyeuse au milieu des vignobles du Fronsadais est prévue.

Au programme :

-Diverses activités tout le long de la journée :

Balades à Poneys et dos d’ânes & Yoga Doux : Ralentir, respirer, étirer… en toute simplicité, proposé par Mel’Naturo !

-10h – Randonnée de 1h30 au cœur du Fronsadais : sur inscription

Tarif 10€ (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Les fonds récoltés lors de la rando seront intégralement reversés à LISA L’Institut du Sein d’Aquitaine

-A partir de 12h – Les Po’Potes Food Truck sur place

– A partir de 10h – Marché de créateurs (savons, céramiques, bijoux, confitures…).

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

1 avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



OCTOBER ROSE

This Sunday, October 15, we invite you to join us in the fight against breast cancer. We’re planning a joyful group hike through the Fronsadais vineyards.

On the program:

-Various activities throughout the day:

Pony and donkey rides & Gentle Yoga: Slow down, breathe, stretch… in all simplicity, offered by Mel’Naturo!

-10 a.m. – 1h30 hike in the heart of the Fronsadais region: registration required

10 (Free for children under 12)

All proceeds from the walk will be donated to LISA L’Institut du Sein d’Aquitaine

-From 12pm – Les Po’Potes Food Truck on site

– From 10am – Designer market (soaps, ceramics, jewelry, jams…)

ROSA DE OCTUBRE

El domingo 15 de octubre te invitamos a unirte a nosotros en la lucha contra el cáncer de mama. Tenemos prevista una divertida caminata en grupo por los viñedos de Fronsadais.

En el programa:

-Diversas actividades a lo largo del día:

Paseos en poni y burro & Yoga suave: frenar, respirar, estirar… con toda sencillez, ¡ofrecido por Mel’Naturo!

-10.00 h – Paseo de una hora y media por el corazón de la región de Fronsadais: inscripción obligatoria

10 ¤ (gratuito para los menores de 12 años)

Todos los beneficios de la caminata serán donados a LISA L’Institut du Sein d’Aquitaine

-A partir de las 12 h – Food Truck Les Po’Potes in situ

– A partir de las 10 h – Mercado de diseño (jabones, cerámica, bisutería, mermeladas, etc.)

PINK OCTOBER

Wir laden Sie ein, am Sonntag, den 15. Oktober, gemeinsam gegen Brustkrebs zu kämpfen. Geplant ist eine kollektive und fröhliche Wanderung inmitten der Weinberge des Fronsadais.

Auf dem Programm stehen:

-Den ganzen Tag über verschiedene Aktivitäten:

Pony- und Eselreiten & Sanftes Yoga: Verlangsamen, atmen, dehnen… ganz einfach, angeboten von Mel’Naturo!

-10 Uhr – 1,5-stündige Wanderung im Herzen des Fronsadais: Anmeldung erforderlich

Preis: 10 Euro (Kinder unter 12 Jahren sind kostenlos)

Der Erlös der Wanderung wird vollständig an LISA L’Institut du Brust d’Aquitaine gespendet

-Ab 12 Uhr – Les Po’Potes Food Truck vor Ort

– Ab 10 Uhr – Designermarkt (Seifen, Keramik, Schmuck, Marmeladen…)

Mise à jour le 2023-10-11 par OT du Fronsadais