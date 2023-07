Atelier des p’tits curieux « Les mals aimés » 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 30 août 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Les «Mal-aimés», les «indésirables », les «nuisibles»… Ils font peur, ils gênent, ils dégoûtent parfois… Une chose est sûre, ils ne laissent jamais indifférent ! Alors les moches, ceux qui piquent, ceux qui rampent, ceux qui collent ou qui grattouillent, qui chatouillent, les gluants ou les tordus, les bizarres… Ceux qui ont une multitude de pattes ou ceux qui n’en ont pas … Ceux qui vivent cachés au fond d’une grotte… Ceux qui naissent et s’épanouissent dans les crottes… Nous, les naturalistes, nous les A-DO-RONS ! Et nous les respectons pour ce qu’ils sont et pour les services qu’ils rendent à la Nature. Notre guide naturaliste vous guidera pour tenter de vous expliquer leur utilité et leur pénible vie au milieu de tous ces humains, bien trop souvent intolérants et trop occupés à tenter de s’en débarrasser. Vous ne regarderez plus une ortie ou une guêpe de la même manière….

2023-08-30 fin : 2023-08-30 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « unloved », the « undesirable », the « harmful »? They frighten, they annoy, they sometimes disgust? One thing’s for sure: they never leave you indifferent! So the ugly ones, the ones that sting, the ones that crawl, the ones that stick or scratch, the ones that tickle, the slimy or twisted, the bizarre? Those with a multitude of legs or those without? Those who live hidden deep in a cave? Those that are born and thrive in droppings? We naturalists LOVE them! And we respect them for what they are and for the services they provide to Nature. Our naturalist guide will try to explain their usefulness and their hard life in the midst of all those humans, all too often intolerant and too busy trying to get rid of them. You’ll never look at a nettle or a wasp in the same way again…

¿Los « no queridos », los « indeseables », los « dañinos »? ¿Asustan, molestan, a veces repugnan? Una cosa es segura: ¡nunca te dejan indiferente! Entonces, ¿los feos, los que pican, los que se arrastran, los que se clavan o arañan, los que hacen cosquillas, los viscosos o retorcidos, los bizarros? ¿Los que tienen muchas patas o ninguna? ¿Los que viven escondidos en una cueva? ¿Los que nacen y crecen entre excrementos? A los naturalistas nos ENCANTAN Y los respetamos por lo que son y por los servicios que prestan a la Naturaleza. Nuestro guía naturalista intentará explicarte su utilidad y su difícil vida en medio de todos esos humanos que demasiado a menudo son intolerantes y están demasiado ocupados intentando deshacerse de ellas. Nunca volverá a mirar una ortiga o una avispa de la misma manera…

Die « Ungeliebten », die « Unerwünschten », die « Schädlichen »? Sie machen Angst, sie stören, sie ekeln manchmal an? Eines ist sicher: Sie lassen einen nie gleichgültig! Die hässlichen, die stechenden, die krabbelnden, die klebenden, die kratzenden, die kitzelnden, die schleimigen, die verdrehten, die seltsamen? Die, die viele Beine haben, oder die, die keine haben? Die, die versteckt in einer Höhle leben? Diejenigen, die im Kot geboren werden und gedeihen? Wir Naturforscher haben sie A-DO-RONS! Und wir respektieren sie für das, was sie sind und für die Dienste, die sie der Natur erweisen. Unser Naturführer wird Sie begleiten und versuchen, Ihnen ihren Nutzen und ihr mühsames Leben inmitten von Menschen zu erklären, die nur allzu oft intolerant und zu sehr damit beschäftigt sind, sie loszuwerden. Sie werden eine Brennnessel oder eine Wespe nicht mehr auf die gleiche Weise betrachten…

