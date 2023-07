Faune et Flore des Milieux Aquatiques 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 29 août 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Faune et flore des milieux aquatiques.

Au cours de cette activité, les enfants découvriront les abords de l’étang de Tourennes.

Ce lieu renferme une biodiversité riche et fragile. Les enfants partiront à la découverte de la faune et la flore de ce lieu et ils tenteront de comprendre les interactions entre ces êtres vivants. Une récolte à l’épuisette permettra d’observer les mystérieux habitants de la rivière..

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Fauna and flora of aquatic environments.

During this activity, children will discover the banks of the Tourennes pond.

The pond is home to a rich and fragile biodiversity. The children will discover the flora and fauna of this area and try to understand the interactions between these living creatures. The mysterious inhabitants of the river can also be observed using a dip net.

Fauna y flora de los medios acuáticos.

Durante esta actividad, los niños descubrirán los alrededores del estanque de Tourennes.

Esta zona alberga una biodiversidad rica y frágil. Los niños saldrán a descubrir la flora y la fauna de esta zona e intentarán comprender las interacciones entre estos seres vivos. También podrán observar a los misteriosos habitantes del río con una red de inmersión.

Fauna und Flora der aquatischen Umwelt.

Im Rahmen dieser Aktivität entdecken die Kinder die Umgebung des Teichs von Tourennes.

Dieser Ort beherbergt eine reiche und empfindliche Biodiversität. Die Kinder entdecken die Flora und Fauna des Sees und versuchen, die Interaktionen zwischen den Lebewesen zu verstehen. Beim Keschern werden die geheimnisvollen Bewohner des Flusses beobachtet.

