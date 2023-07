Atelier des p’tits curieux « Découvre les oiseaux du jardin et de la forêt » 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 23 août 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Sais-tu où habite la Mésange bleue ? Sais-tu que le Rougegorge mange des araignées ?

Parents et enfants, partons ensemble à leur rencontre ! Au bord de l’étang et en lisière de forêt, découvrons les multiples habitats des oiseaux et apprenons-en davantage sur leur régime alimentaire.

Mieux connaître les oiseaux pour mieux les protéger. Les premiers pas du petit ornithologue en herbe….

2023-08-23 fin : 2023-08-23 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Do you know where the Blue Tit lives? Did you know that the robin eats spiders?

Parents and children, let’s go and meet them together! Along the banks of the pond and the edge of the forest, let’s discover the many habitats of birds and learn more about their diet.

Learn more about birds to better protect them. The first steps of the budding ornithologist?

¿Sabes dónde vive el herrerillo común? ¿Sabías que el petirrojo come arañas?

Padres e hijos, ¡vamos a conocerlos juntos! En las orillas del estanque y en la linde del bosque, descubre los múltiples hábitats de las aves y aprende más sobre su alimentación.

Aprende más sobre las aves para poder protegerlas mejor. ¿Los primeros pasos de un ornitólogo en ciernes?

Weißt du, wo die Blaumeise wohnt? Weißt du, dass das Rotkehlchen Spinnen frisst?

Eltern und Kinder können sich gemeinsam auf den Weg machen, um sie zu treffen! Am Teich und am Waldrand entdecken wir die verschiedenen Lebensräume der Vögel und erfahren mehr über ihre Ernährung.

Vögel besser kennenlernen, um sie besser schützen zu können. Die ersten Schritte eines kleinen angehenden Ornithologen?

Mise à jour le 2023-07-16 par OT du Fronsadais