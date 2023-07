Atelier des p’tits curieux « Traces et Empruntes » 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 10 août 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Atelier des p’tits curieux : « Traces et empreintes »

Les enfants partirons à la recherche des traces et empreintes que les animaux peuvent laisser derrière eux. Cette balade sera l’occasion d’observer ce qui nous entoure et de tenter d’identifier à qui appartient les différentes traces que nous trouvons. A l’issue de la balade, les enfants pourront réaliser une empreint en argile..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Atelier des p’tits curieux: « Traces and footprints

Children will set off in search of the tracks and footprints that animals can leave behind. This walk will be an opportunity to observe what surrounds us and try to identify to whom the different tracks we find belong. At the end of the walk, children can make a clay footprint.

Taller para pequeños curiosos: « Huellas y pisadas

Los niños saldrán en busca de las huellas y pisadas que los animales pueden dejar tras de sí. Este paseo será una oportunidad para observar nuestro entorno e intentar identificar a quién pertenecen las diferentes huellas que encontremos. Al final del paseo, los niños podrán hacer una huella de barro.

Atelier der p’tits curieux: « Spuren und Abdrücke »

Die Kinder begeben sich auf die Suche nach Spuren und Fußabdrücken, die Tiere hinterlassen können. Dieser Spaziergang bietet die Gelegenheit, unsere Umgebung zu beobachten und zu versuchen, herauszufinden, wem die verschiedenen Spuren, die wir finden, gehören. Am Ende des Spaziergangs können die Kinder einen Abdruck aus Ton herstellen.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT du Fronsadais