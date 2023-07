Balade créative « Art nature et dessin » 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière, 8 août 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Observons la faune et la flore aquatiques, accompagnés d’une illustratrice, Julie Blaquié, pour vous initier à la réalisation de croquis; et d’un naturaliste de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde. Un atelier où se mêlent l’observation naturaliste des détails et un regard poétique sur le paysage. Cet atelier se déroulera au Moulin des Grandes Vignes Domaine de la Chataignière, où une récolte des petites bêtes peuplant ce milieu, nous servira de modèle. Animation à partir de 8 ans..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let?s take a look at the aquatic flora and fauna, accompanied by an illustrator, Julie Blaquié, who will introduce you to sketching, and a naturalist from the Gironde Federation for Fishing and Protection of the Aquatic Environment (Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde). A workshop combining naturalistic observation of details and a poetic look at the landscape. This workshop will take place at the Moulin des Grandes Vignes Domaine de la Chataignière, where a collection of small animals inhabiting this environment will serve as a model. For ages 8 and up.

Echemos un vistazo a la flora y la fauna acuáticas, acompañados por una ilustradora, Julie Blaquié, que le iniciará en el dibujo, y un naturalista de la Federación de Pesca y Protección del Medio Acuático de la Gironda (Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde). Un taller que combina la observación naturalista de los detalles y una mirada poética sobre el paisaje. Este taller tendrá lugar en el Moulin des Grandes Vignes Domaine de la Chataignière, donde una colección de los pequeños animales que habitan este entorno servirá de modelo. Para niños a partir de 8 años.

Beobachten wir die Wasserflora und -fauna, begleitet von einer Illustratorin, Julie Blaquié, die Sie in die Anfertigung von Skizzen einführt, und einem Naturforscher der Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde (Verband für Fischerei und Schutz des Wassers). Ein Workshop, in dem sich die naturalistische Beobachtung von Details mit einem poetischen Blick auf die Landschaft verbindet. Der Workshop findet in der Moulin des Grandes Vignes Domaine de la Chataignière statt, wo eine Sammlung von kleinen Tieren, die diesen Lebensraum bevölkern, als Modell dient. Animation ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT du Fronsadais