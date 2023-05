Atelier des p’tits curieux « Qualité de l’eau » 1 Avenue Charles de Gaulle, 4 août 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Deviens « un expert de l’eau » ! Par l’intermédiaire d’une expérimentation scientifique, mesure les taux de différents polluants contenus dans différents échantillons d’eau. Les êtres vivants aquatiques sont plus ou moins résistants aux pollutions, l’observation de la présence de certaines espèces dans l’eau nous permet de déterminer la qualité de l’eau et la nécessité de proposer des mesures de protection spécifiques.

Animation à partir de 5 ans.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Become a « water expert »! Through a scientific experiment, measure the levels of different pollutants in different water samples. Living aquatic beings are more or less resistant to pollution. Observing the presence of certain species in water allows us to determine the quality of the water and the need to propose specific protection measures.

Animation from 5 years old

¡Conviértete en un « experto del agua »! A través de un experimento científico, mide los niveles de distintos contaminantes en diferentes muestras de agua. Los seres vivos acuáticos son más o menos resistentes a la contaminación. Observando la presencia de determinadas especies en el agua, podemos determinar su calidad y la necesidad de proponer medidas de protección específicas.

Animación a partir de 5 años

Werde ein « Wasserexperte »! Miss mithilfe eines wissenschaftlichen Experiments den Anteil verschiedener Schadstoffe in verschiedenen Wasserproben. Wasserlebewesen sind mehr oder weniger resistent gegen Verschmutzungen. Die Beobachtung des Vorkommens bestimmter Arten im Wasser ermöglicht es uns, die Wasserqualität zu bestimmen und die Notwendigkeit spezifischer Schutzmaßnahmen zu erkennen.

Animation ab 5 Jahren

