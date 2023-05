Atelier des p’tits curieux « Initiation pêche au bouchon » 1 Avenue Charles de Gaulle, 25 juillet 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Après une présentation des poissons d’eau douce et du matériel de pêche, c’est parti pour la pratique de la pêche au bouchon! Ton animateur t’aidera à identifier les poissons pêchés que nous remettrons ensuite à l’eau..

Animation à partir de 6 ans.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a presentation of freshwater fish and fishing equipment, let’s go for cork fishing! Your guide will help you to identify the fish caught, which we will then return to the water.

Animation from 6 years old

Tras una introducción a los peces de agua dulce y al equipo de pesca, ¡empezaremos a pescar con corchos! Su guía le ayudará a identificar los peces capturados, que luego devolveremos al agua.

Animación a partir de 6 años

Nach einer Einführung in die Süßwasserfische und die Angelausrüstung geht es los mit der Praxis des Angelns mit dem Korken! Dein Betreuer wird dir helfen, die gefangenen Fische zu identifizieren, die wir dann wieder ins Wasser zurücksetzen.

Animation ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Fronsadais