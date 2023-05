Balade contée avec Stephanie Lafitte et Pêche33 1 Avenue Charles de Gaulle, 18 juillet 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Accompagnés d’un naturaliste de la Fédération de Pêche et Protection du Milieu Aquatique, partons pour une balade d’observation de la faune et la flore aquatique ponctuée par l’intervention d’une conteuse, Stéphanie Lafitte. Elle propose un bouquet de mots, cueilli au fil d’une promenade : des histoires peuplées de chants d’oiseaux, des contes qui poussent sur les arbres et de belles rencontres que nous ferons en chemin, tout autour du lac, des contes -poissons, tout éclaboussés de vert !

Enfant à partir de 7 ans.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 16:00:00. EUR.

1 Avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a naturalist from the Federation of Fishing and Protection of the Aquatic Environment, let’s go for a walk to observe the aquatic fauna and flora punctuated by the intervention of a storyteller, Stéphanie Lafitte. She proposes a bouquet of words, gathered along a walk: stories populated with bird songs, tales that grow on trees and beautiful encounters that we will make along the way, all around the lake, tales – fish, all splashed with green!

Children from 7 years old

Acompañados por un naturalista de la Fédération de Pêche et Protection du Milieu Aquatique, vamos a dar un paseo para observar la fauna y la flora acuáticas, salpicado por la intervención de una cuentacuentos, Stéphanie Lafitte. Ella nos ofrece un ramillete de palabras, recogidas a lo largo del camino: historias llenas de cantos de pájaros, cuentos que crecen en los árboles y bellos encuentros que tendremos por el camino, alrededor del lago, cuentos de peces, ¡todo salpicado de verde!

Niños a partir de 7 años

In Begleitung eines Naturforschers der Fédération de Pêche et Protection du Milieu Aquatique machen wir einen Spaziergang zur Beobachtung der Wasserfauna und -flora, der von der Märchenerzählerin Stéphanie Lafitte begleitet wird. Sie bietet einen Strauß von Wörtern an, die sie auf ihrem Spaziergang gesammelt hat: Geschichten, die von Vogelgesang bevölkert werden, Märchen, die auf Bäumen wachsen und schöne Begegnungen, die wir auf dem Weg rund um den See machen werden, Fischmärchen, die ganz in Grün gehalten sind!

Kinder ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Fronsadais