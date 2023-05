Atelier des p’tits curieux « Fabrique ta presse à herbier » 1 Avenue Charles de Gaulle, 12 juillet 2023, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Saint-Germain-de-la-Rivière,Gironde

Fabrique ta presse et ton herbier en ce début d’été. Viens découvrir la flore environnante et repars avec ta presse et ton herbier. Des guides d’identification seront en libre consultation et tout le matériel te sera fourni pour réaliser une presse afin de faire sécher les plantes rencontrées lors de la balade. Chaque enfant repart avec sa presse et les planches pour réaliser un herbier de retour à la maison.

Enfant à partir de 6 ans..

1 Avenue Charles de Gaulle Office de Tourisme du Fronsadais

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Make your own press and herbarium at the beginning of the summer. Come and discover the surrounding flora and leave with your press and your herbarium. Identification guides will be available for free consultation and all the material will be provided to make a press to dry the plants encountered during the walk. Each child will leave with his or her own press and the plates to make a herbarium back home

Children from 6 years old.

Haz tu propia prensa y herbario a principios de verano. Venga a descubrir la flora de los alrededores y váyase con su prensa y herbario. Habrá guías de identificación disponibles para consulta gratuita y se le proporcionará todo el material necesario para fabricar una prensa para secar las plantas que encuentre durante su paseo. Cada niño se irá con su propia prensa y los platos para hacer un herbario de vuelta a casa.

Niños a partir de 6 años.

Stelle in diesem Frühsommer deine Presse und dein Herbarium her. Entdecke die Pflanzenwelt der Umgebung und nimm deine eigene Presse und dein Herbarium mit nach Hause. Es gibt Bestimmungsbücher zur freien Verfügung und du bekommst alle Materialien, um eine Presse zu bauen, mit der du die Pflanzen, die du auf deinem Spaziergang gefunden hast, trocknen kannst. Jedes Kind nimmt seine Presse und die Bretter für ein Herbarium mit nach Hause.

Kinder ab 6 Jahren.

