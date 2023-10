Concert de Valéry Dekowski 1 Avenue Charles de Gaulle Carpiquet, 4 novembre 2023, Carpiquet.

Carpiquet,Calvados

Concert pop rock et jazz de l’auteur, compositeur, interprète et musicien Valéry Dekowski.

L’artiste sort son premier album solo éponyme en Janvier 2020, produit par la compagnie AMAVADA.

« L’envie de sincérité et de simplicité m’a convaincu de m’engager dans ce projet éponyme. Un disque poétique, politique, marrant ou les trois en même temps. Un opus fragile et rock, enregistré en jouant tous dans la même pièce comme au bon temps de mon enfance. ».

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

1 Avenue Charles de Gaulle Salle de spectacles de Carpiquet

Carpiquet 14650 Calvados Normandie



Pop rock and jazz concert by author, composer, performer and musician Valéry Dekowski.

The artist will release his eponymous debut solo album in January 2020, produced by AMAVADA.

« The desire for sincerity and simplicity convinced me to embark on this eponymous project. A poetic, political or funny album, or all three at the same time. A fragile, rocking opus, recorded with us all playing in the same room, like in the good old days of my childhood. »

Concierto de pop rock y jazz del autor, compositor, intérprete y músico Valéry Dekowski.

El artista publicará en enero de 2020 su álbum debut homónimo en solitario, producido por AMAVADA.

« El deseo de sinceridad y sencillez me convenció para embarcarme en este proyecto homónimo. Un álbum poético, político, divertido o las tres cosas a la vez. Un opus frágil y rockero, grabado con todos nosotros tocando en la misma habitación, como en los buenos tiempos de mi infancia

Pop-Rock- und Jazz-Konzert des Autors, Komponisten, Interpreten und Musikers Valéry Dekowski.

Der Künstler veröffentlicht im Januar 2020 sein erstes gleichnamiges Soloalbum, das von der Firma AMAVADA produziert wurde.

« Der Wunsch nach Aufrichtigkeit und Einfachheit hat mich davon überzeugt, mich in diesem gleichnamigen Projekt zu engagieren. Eine poetische, politische, lustige oder alle drei zur gleichen Zeit. Ein zerbrechliches und rockiges Opus, aufgenommen, indem wir alle im selben Raum spielen, wie in den guten Zeiten meiner Kindheit. »

