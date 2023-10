Ateliers créatifs Musartdit 1 Avenue Charles de Gaulle Carpiquet, 31 octobre 2023, Carpiquet.

Carpiquet,Calvados

La commune de Carpiquet et Musartdit proposent des ateliers créatifs pour les enfants :Samedi 14 octobre- « Le monde sous-marin Jurassique »

Imagine un paysage sur le thème des fonds marins à l’époque du Jurassique.

De 7 à 12 ansMardi 31 octobre « Atelier pantin sorcière/sorcier »

Accompagnés d’un parent, réalisez une figurine de sorcière ou sorcier articulé(e).

À partir de 5 ans

DUO PARENT-ENFANTSamedi 18 novembre « Atelier Halloween : drôles de monstres »

À partir de l’observation de quelques monstres de l’histoire de l’art, amusez vous à créer votre propre créature terrifiante !

De 7 à 12 ansSamedi 16 décembre « Carte Pop-up de Noël »

À l’approche des fêtes de Noël, réalisez une carte pop-up sur le thème de Noël

De 7 à 12 ans

Nombre de places limitées. Les ateliers sont sur inscription au 02 31 71 20 20 et proposés par musartdit : plus d’infos https://musartdit.fr/.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

1 Avenue Charles de Gaulle Bibliothèque de Carpiquet

Carpiquet 14650 Calvados Normandie



The Carpiquet commune and Musartdit are offering creative workshops for children:Saturday October 14- « The Jurassic underwater world »

Imagine a landscape on the theme of the Jurassic seabed.

Ages 7 to 12Tuesday, October 31 « Witch/Sorcerer puppet workshop »

Accompanied by a parent, create an articulated witch or wizard puppet.

Ages 5 and up

DUO PARENT-ENFANTSSaturday, November 18 « Halloween workshop: funny monsters »

Based on the observation of a few monsters from art history, have fun creating your own terrifying creature!

Ages 7 to 12Saturday, December 16 « Christmas Pop-up Card

With Christmas just around the corner, create a Christmas-themed pop-up card!

Ages 7 to 12

Places are limited. Workshops require registration on 02 31 71 20 20 and are offered by musartdit: more info https://musartdit.fr/

La ciudad de Carpiquet y Musartdit proponen talleres creativos para niños:Sábado 14 de octubre- « El mundo submarino del Jurásico »

Imagina un paisaje sobre el tema de los fondos marinos del Jurásico.

De 7 a 12 añosMartes 31 de octubre: « Taller de marionetas brujas/hechiceras »

Acompañado por uno de tus padres, fabrica una figurita articulada de bruja o brujo.

A partir de 5 años

DÚO PADRES-ANIMALESSábado 18 de noviembre « Taller de Halloween: monstruos divertidos »

Echa un vistazo a algunos monstruos de la historia del arte y diviértete creando tu propia criatura terrorífica

De 7 a 12 añosSábado 16 de diciembre « Tarjeta Pop-up de Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¡realiza una tarjeta pop-up de temática navideña!

De 7 a 12 años

Plazas limitadas. Los talleres deben reservarse con antelación en el 02 31 71 20 20 y están organizados por musartdit: más información https://musartdit.fr/

Die Gemeinde Carpiquet und Musartdit bieten kreative Workshops für Kinder an:Samstag, 14. Oktober- « Die jurassische Unterwasserwelt »

Stell dir eine Landschaft zum Thema Meeresboden in der Jurazeit vor.

Von 7 bis 12 JahrenDienstag, 31. Oktober: « Hexen-/Hexenpuppen-Workshop »

Basteln Sie in Begleitung eines Elternteils eine bewegliche Hexen- oder Zaubererfigur.

Ab 5 Jahren

DUO PARENT-ENFANTS Samstag, 18. November « Halloween-Atelier: Lustige Monster »

Ausgehend von der Betrachtung einiger Monster aus der Kunstgeschichte, kreieren Sie Ihre eigene gruselige Kreatur!

Von 7 bis 12 JahrenSamstag, 16. Dezember « Weihnachts-Pop-up-Karte »

Gestalten Sie eine Pop-up-Karte mit weihnachtlichem Thema für die bevorstehenden Feiertage

Von 7 bis 12 Jahren

Anzahl der Plätze begrenzt. Die Workshops müssen unter der Nummer 02 31 71 20 20 angemeldet werden und werden von musartdit angeboten: weitere Informationen https://musartdit.fr/

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité