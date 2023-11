Soirée boeuf des Lendemains qui chantent 1, Avenue Bournazel Tulle, 10 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

La soirée Bœuf organisé en partenariat avec les lendemains qui chantent est l’occasion à tout musicien de venir jouer avec d’autres artistes que se soit avec ses amis ou avec des inconnus. Un moment conviviale, une soirée pour découvrir la scène musicale de Tulle et de rencontre. Ouvert à tous, musicien ou non, la soirée Bœuf des lendemains qui chantent est une soirée plein de musique et plein de rires. Le repas du soir est aussi disponible sur réservation à partir de 19h30!!.

2023-11-10 fin : 2023-11-11 02:00:00. .

1, Avenue Bournazel Café O Soleil

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The B?uf evening, organized in partnership with les lendemains qui chantent, is an opportunity for all musicians to come and play with other artists, whether friends or strangers. It’s a convivial evening for discovering Tulle’s music scene and meeting new people. Open to all, musician or not, the B?uf des lendemains qui chantent evening is an evening full of music and laughter. Dinner is also available on reservation from 7.30pm!

La velada Bœuf, organizada en colaboración con Les lendemains qui chantent, es una oportunidad para que los músicos vengan a tocar con otros artistas, ya sean amigos o desconocidos. Es una buena manera de descubrir la escena musical de Tulle y conocer gente nueva. Abierta a todos, músicos o no, la velada B?uf des lendemains qui chantent es una noche llena de música y risas. La cena también se puede reservar a partir de las 19.30 h

Der in Zusammenarbeit mit Les lendemains qui chantent organisierte B?uf-Abend bietet jedem Musiker die Gelegenheit, mit anderen Künstlern zu spielen, sei es mit Freunden oder mit Unbekannten. Ein geselliger Moment, ein Abend, um die Musikszene von Tulle zu entdecken und sich zu treffen. Der Abend B?uf des lendemains qui chantent ist für alle offen, ob Musiker oder nicht, ein Abend voller Musik und voller Lachen. Das Abendessen kann ab 19:30 Uhr bestellt werden!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze