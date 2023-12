CONCERT JEAN-BAPTISTE GUEGAN 1 Avenue Bouloumié Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vittel
Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guegan revient sillonner les routes de France avec une nouvelle tournée «Johnny, Vous & Moi» !

L’occasion pour découvrir en exclusivité les titres de son troisième album (sortie le 02 décembre 2022) et de retrouver sur scène le meilleur de Johnny. Placement assis libre. Billetterie : Service culturel, 385 rue de Verdun à Vittel et en ligne Une coproduction Ville de Vittel / Produc’son

Organisation : Service animation – Ville de VITTEL avec la participation financière du Casino Vikings de VITTEL..

1 Avenue Bouloumié

Vittel 88800 Vosges Grand Est

