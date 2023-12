ANIMATIONS DE NOEL POUR LES ENFANTS 1 Avenue Bouloumié Vittel, 20 décembre 2023, Vittel.

Vittel Vosges

Date et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-20 14:00:00

Fin : 2023-12-20 18:00:00

Spectacle « Le lutin de Noël ». Ensuite, petits et grands pourront profiter des ateliers de cirque, maquillage, jeux en bois, kit gaming (bornes d’arcade et Air Hockey), sculptures sur ballons et structures gonflables.

Rencontre et photos avec le Père Noël en fin d’après-midi.

Buvette et goûter assurés par Vittel Accueil et Association Familiale de Vittel..

0 EUR.

1 Avenue Bouloumié

Vittel 88800 Vosges Grand Est



