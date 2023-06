CONCERT LA GRANDE SOPHIE 1 Avenue Bouloumié Vittel, 16 juin 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

La Grande Sophie est une chanteuse de la nouvelle scène avec qui il faut compter ! Née à Thionville, cette jeune chanteuse commence la guitare à l’âge de 9 ans, et créé son premier groupe à 13 ans, avec son frère et un voisin.

Sophie Huriaux (son vrai nom) s’installe à Paris en 1995 pour entamer une carrière dans le monde de la musique. Elle enchaîne alors les scènes de nombreux bars de la capitale pour présenter ses premières chansons, qu’elle compile dans un CD intitulé « La Grande Sophie s’agrandit », qu’elle produit en indépendante en 1997. Suivront « le Porte-bonheur » en 2001, « Et si c’était moi » en 2004, puis « La suite… » en 2005.

Une révélation scène en 2005 aux Victoires de la musique, un grand prix de l’Académie Charles Cros en 2009, une Victoire de la musique du meilleur album en 2013 pour La Place du fantôme, et quatre disques d’or à son actif !

Ces dernières années, elle n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires : avec la romancière Delphine de Vigan, elle a conçu L’une et l’autre, spectacle à part entière qui a tourné pendant plus de deux ans. Pour Françoise Hardy, elle signe la chanson du grand retour, Le Large, mise en clip par François Ozon…

La Grande Sophie est reconnue comme l’une des meilleures songwriteuses & performeuses de la scène française.

Placement libre assis

Ouverture des portes à 19h45 (sous réserve d’ajustement par la production)

Billetterie disponible au service culturel, 385 rue de Verdun à Vittel et sur https://www.ville-vittel.fr/fr/saison-culturelle-billetterie.html

Une coproduction ville de Vittel / Produc’son avec la participation financière du Casino Vikings de Vittel. Tout public

Vendredi 2023-06-16 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-16 . 28 EUR.

1 Avenue Bouloumié

Vittel 88800 Vosges Grand Est



La Grande Sophie is a singer on the new scene who is a force to be reckoned with! Born in Thionville, this young singer began playing guitar at the age of 9, and formed her first band at 13, with her brother and a neighbor.

Sophie Huriaux (real name) moved to Paris in 1995 to embark on a career in music. She performed her first songs in many of the capital’s bars, compiling a CD entitled « La Grande Sophie s’agrandit », which she produced independently in 1997. This was followed by « le Porte-bonheur » in 2001, « Et si c’était moi » in 2004, and « La suite… » in 2005.

In 2005, she won the Victoires de la Musique award for Best Live Act, a Grand Prix from the Académie Charles Cros in 2009, a Victoire de la Musique award for Best Album in 2013 for La Place du fantôme, and four gold discs to her credit!

In recent years, she has continued to explore new territories: with novelist Delphine de Vigan, she created L’une et l’autre, a full-fledged show that toured for over two years. For Françoise Hardy, she wrote the comeback song Le Large, directed by François Ozon?

La Grande Sophie is recognized as one of the finest songwriters and performers on the French scene.

Free seating

Doors open at 7:45pm (subject to adjustment by production)

Tickets available at Service culturel, 385 rue de Verdun, Vittel, and at https://www.ville-vittel.fr/fr/saison-culturelle-billetterie.html

A City of Vittel / Produc’son co-production with financial support from Casino Vikings de Vittel

La Grande Sophie es una cantante de la nueva escena a la que hay que tener en cuenta Nacida en Thionville, esta joven cantante empezó a tocar la guitarra a los 9 años y formó su primer grupo a los 13, con su hermano y un vecino.

Sophie Huriaux (su verdadero nombre) se trasladó a París en 1995 para emprender una carrera musical. Presentó sus primeras canciones en muchos bares de la capital y grabó un CD titulado « La Grande Sophie s’agrandit », que produjo de forma independiente en 1997. Le siguieron « Le Porte-bonheur » en 2001, « Et si c’était moi » en 2004 y « La suite… » en 2005.

En 2005, fue elegida Mejor Actuación en Directo en los premios Victoires de la Musique, ganó el Grand Prix de l’Académie Charles Cros en 2009, obtuvo un premio Victoire de la Musique al Mejor Álbum en 2013 por La Place du fantôme, ¡y ya tiene cuatro discos de oro en su haber!

En los últimos años, ha seguido explorando nuevos territorios: con la novelista Delphine de Vigan, creó L’une et l’autre, un espectáculo en toda regla que estuvo de gira durante más de dos años. Para Françoise Hardy, escribió la canción de regreso Le Large, dirigida por François Ozon?

La Grande Sophie es reconocida como una de las mejores compositoras e intérpretes de la escena francesa.

Aforo libre

Apertura de puertas a las 19.45 h (sujeto a ajustes de producción)

Entradas disponibles en el servicio cultural, 385 rue de Verdun, Vittel y en https://www.ville-vittel.fr/fr/saison-culturelle-billetterie.html

Coproducción Ciudad de Vittel / Produc’son con el apoyo financiero del Casino Vikings de Vittel

La Grande Sophie ist eine Sängerin der neuen Szene, mit der man rechnen muss! Die in Thionville geborene junge Sängerin begann im Alter von 9 Jahren mit dem Gitarrenspiel und gründete mit 13 Jahren ihre erste Band, zusammen mit ihrem Bruder und einem Nachbarn.

Sophie Huriaux (ihr richtiger Name) zog 1995 nach Paris, um eine Karriere in der Musikwelt zu starten. Sie trat in zahlreichen Bars der Hauptstadt auf und präsentierte ihre ersten Lieder, die sie auf einer CD mit dem Titel « La Grande Sophie s’agrandit » zusammenstellte, die sie 1997 als unabhängige Produzentin herausbrachte. Es folgten « Le Porte-bonheur » (2001), « Et si c’était moi » (2004) und « La suite… » (2005).

2005 wurde sie bei den Victoires de la musique als Entdeckung auf der Bühne ausgezeichnet, 2009 erhielt sie einen Grand Prix der Académie Charles Cros, 2013 eine Victoire de la musique für das beste Album für « La Place du fantôme » und vier Goldene Schallplatten wurden ihr verliehen!

In den letzten Jahren hat sie immer wieder neue Gebiete erkundet: Mit der Romanautorin Delphine de Vigan konzipierte sie L’une et l’autre, ein eigenständiges Stück, das über zwei Jahre lang auf Tournee war. Für Françoise Hardy schrieb sie den Comeback-Song Le Large, der von François Ozon in einem Musikvideo verarbeitet wurde

La Grande Sophie ist als eine der besten Songwriterinnen und Performerinnen der französischen Szene anerkannt.

Freie Platzwahl im Sitzen

Türöffnung um 19.45 Uhr (vorbehaltlich Anpassungen durch die Produktion)

Eintrittskarten sind im Kulturamt, 385 rue de Verdun in Vittel und unter https://www.ville-vittel.fr/fr/saison-culturelle-billetterie.html erhältlich

Eine Koproduktion Stadt Vittel / Produc’son mit der finanziellen Beteiligung des Casino Vikings de Vittel

Mise à jour le 2023-06-02 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE