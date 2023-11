Et si les émotions jouaient un rôle sur la douleur ? 1 avenue Aristide Briand Tarnac, 13 décembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Documentaire et discussion sur l’approche révolutionnaire des douleurs chroniques du Dr SARNO. En travaillant sur le lien émotions-corps par le biais de techniques non-médicamenteuses, sa méthode propose de nouvelles solutions pour soulager durablement ces douleurs.

Venez en découvrir plus et discutons-en !.

1 avenue Aristide Briand Espace Polyvalent des PTT

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Documentary and discussion on Dr. SARNO’s revolutionary approach to chronic pain. By working on the emotion-body link through non-medicinal techniques, his method offers new solutions for the lasting relief of chronic pain.

Come and find out more, and let’s talk!

Documental y debate sobre el revolucionario enfoque del Dr. Sarno sobre el dolor crónico. Al trabajar sobre el vínculo entre las emociones y el cuerpo utilizando técnicas no medicinales, su método ofrece nuevas soluciones para proporcionar un alivio duradero del dolor crónico.

Venga a descubrirlo y hablemos

Dokumentarfilm und Diskussion über Dr. SARNOs revolutionären Ansatz zur Bekämpfung chronischer Schmerzen. Indem er mithilfe nicht-medikamentöser Techniken an der Verbindung zwischen Emotionen und Körper arbeitet, bietet seine Methode neue Lösungen, um diese Schmerzen dauerhaft zu lindern.

Erfahren Sie mehr darüber und lassen Sie uns darüber diskutieren!

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze