Etre parents en 2023 : échange avec Aurore ARFEUIL 1 avenue Aristide Briand Tarnac, 30 novembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Un groupe de parole animé par Aurore ARFEUIL, psychologue clinicienne, autour de ces trois thématiques : parentalité – société éducative – sexualité en 2023.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 19:30:00. .

1 avenue Aristide Briand Espace Polyvalent des PTT

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A discussion group led by Aurore ARFEUIL, clinical psychologist, focusing on three themes: parenthood – educational society – sexuality in 2023

Un grupo de debate dirigido por Aurore ARFEUIL, psicóloga clínica, centrado en tres temas: paternidad – sociedad educativa – sexualidad en 2023

Eine von der klinischen Psychologin Aurore ARFEUIL geleitete Gesprächsgruppe zu den drei Themen: Elternschaft – Bildungsgesellschaft – Sexualität im Jahr 2023

