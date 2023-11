Le mois du doc : Vers la Tendresse d’Alice DIOP 1 avenue Aristide Briand Tarnac, 17 novembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Dans le cadre du mois du film documentaire, les PTT et le Planning Familial vous invitent à venir visionner ensemble « vers la tendresse » d’Alice DIOP, la projection sera suivie d’une discussion.

Ce film est une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. En suivant l’errance d’une bande de jeunes hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques et virtuelles. Les déambulations des personnages nous mènent à l’intérieur de lieux quotidiens (salle de sport, hall d’immeuble, parking d’un centre commercial, appartement squatté) où nous traquerons la mise en scène de leur virilité ; tandis qu’en off des récits intimes dévoilent sans fard la part insoupçonnée de leurs histoires et de leurs personnalités..

1 avenue Aristide Briand Espace Polyvalent des PTT

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month, PTT and Planned Parenthood invite you to join us for a screening of « vers la tendresse » by Alice DIOP, followed by a discussion.

This film is an intimate exploration of the male territory of a suburban housing estate. Following the wanderings of a group of young men, we enter a world where female bodies are no more than ghostly, virtual silhouettes. The characters? wanderings take us into everyday places (sports hall, building lobby, shopping mall parking lot, squatted apartment) where we track down the staging of their virility; while off-screen, intimate accounts reveal the unsuspected side of their stories and personalities.

En el marco del mes del cine documental, el PTT y Planificación Familiar le invitan a venir a ver « vers la tendresse » de Alice DIOP, seguida de un debate.

Esta película es una exploración íntima del territorio masculino de una urbanización suburbana. Siguiendo las andanzas de una pandilla de jóvenes, nos adentramos en un mundo en el que los cuerpos femeninos no son más que siluetas fantasmales y virtuales. El deambular de los personajes nos lleva a lugares cotidianos (un polideportivo, un pabellón de un edificio, el aparcamiento de un centro comercial, un piso ocupado) donde rastreamos la puesta en escena de su virilidad; mientras, fuera de la pantalla, relatos íntimos revelan el lado insospechado de sus historias y personalidades.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms laden die PTT und Planning Familial Sie ein, gemeinsam den Film « Vers la tendresse » von Alice DIOP anzuschauen, gefolgt von einer Diskussion.

Der Film ist eine intime Erkundung des männlichen Territoriums einer Vorstadtsiedlung. Wir folgen den Streifzügen einer Gruppe junger Männer durch ein Universum, in dem Frauenkörper nur noch geisterhafte und virtuelle Silhouetten sind. Die Wanderungen der Figuren führen uns an alltägliche Orte (Sporthalle, Gebäudehalle, Parkplatz eines Einkaufszentrums, besetzte Wohnung), wo wir die Inszenierung ihrer Männlichkeit aufspüren.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze