Atelier vannerie sauvage 1 avenue Aristide Briand Tarnac, 16 novembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Jusqu’en février 2024, Daniel vous propose de découvrir la pratique de la vannerie sauvage selon l’inspiration de Bernard Bertrand, entrée libre..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 18:00:00. .

1 avenue Aristide Briand Espace Polyvalent des PTT

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Until February 2024, Daniel invites you to discover wild basketry inspired by Bernard Bertrand, free admission.

Hasta febrero de 2024, Daniel le invita a descubrir la práctica de la cestería salvaje según la inspiración de Bernard Bertrand, entrada gratuita.

Bis Februar 2024 bietet Daniel Ihnen die Möglichkeit, die Praxis der wilden Korbflechterei nach der Inspiration von Bernard Bertrand zu entdecken, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze