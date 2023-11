Atelier arts plastiques et recherche créative 1 avenue Aristide Briand Tarnac, 14 novembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Venez rencontrer Patrick, artiste peintre-sculpteur, pour s’essayer ensemble à différentes techniques ; amenez votre matériel de prédilection..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 20:00:00. .

1 avenue Aristide Briand Espace Polyvalent des PTT

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Patrick, painter-sculptor, to try out different techniques together; bring your favourite materials.

Ven a conocer a Patrick, pintor y escultor, y a probar juntos una serie de técnicas; trae tus materiales favoritos.

Treffen Sie sich mit Patrick, einem Maler und Bildhauer, um gemeinsam verschiedene Techniken auszuprobieren; bringen Sie Ihr bevorzugtes Material mit.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze