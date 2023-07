Exposition annuelle du Groupe de Recherche Artistique Guérandais 1 avenue Anne de Bretagne Guérande, 24 août 2023, Guérande.

Le Groupe de Recherche Artistique Guérandais expose le résultat du travail de création annuel des membres de l’association.

Pour leur exposition, ils présenteront leurs oeuvres à Athanor, accompagnés d’invités d’honneur de prestige : Fabien Leflot et Jacques Blanchon.

1 avenue Anne de Bretagne Athanor 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-08-24T10:00:00+02:00 – 2023-08-24T12:00:00+02:00

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION