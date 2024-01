LA SYM’PATOCH 1 Avenue André Frénaud Autun, 16 mars 2024, Autun.

Autun Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-17 01:00:00

.

Nés sur les banquettes d’un pub irlandais, les Sons Of O’Flaherty mêlent l’énergie brute du punk-rock à la puissance fédératrice de la folk. Leurs textes s’attardent sur les relations humaines, la recherche d’un chez soi, ou encore les bons temps entre amis. Parfois mélancolique, parfois festive, leur musique s’inspire autant du traditionnel irlandais que du bluegrass américain, et ce subtil mélange fait d’eux l’un des groupes les plus intéressants de la scène folk-punk hexagonale. Formés à Vannes en 2010, ils prennent le nom dupub qui les a vu naître.

A force de travail et de détermination, ils passent les frontières de leur Bretagne natale, parcourent les routes de France et d’Europe, et se produisent en Suisse, en Espagne et en Allemagne. Après un EP et plusieurs clips remarqués, ils sortent en 2017 leur premier album « The Road Not Taken », acclamé par le milieu et la presse spécialisée. Leur nouvel EP est sorti en septembre 2023.

EUR.

1 Avenue André Frénaud Parc des expositions

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



