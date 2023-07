Sortie mycologique en forêt d’Halatte 1 Avenue Ambroise Croizat Montataire, 23 septembre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Partez en balade encadrée en forêt avec les passionnés de la Société Mycologiques de Montataire qui vous présenteront les différentes espèces de champignons que l’on rencontre dans la région. Vous saurez reconnaître grâce à eux les champignons comestibles et ceux qu’il faut éviter ! Sur réservation.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 16:30:00. 5 .

1 Avenue Ambroise Croizat

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



Take a supervised walk in the forest with enthusiasts from the Société Mycologiques de Montataire, who will introduce you to the different species of mushroom found in the region. Thanks to them, you’ll be able to recognize which mushrooms are edible and which should be avoided! On reservation

Dé un paseo guiado por el bosque con los entusiastas de la Société Mycologiques de Montataire, que le mostrarán las diferentes especies de setas que se encuentran en la región. Gracias a ellos, podrá reconocer qué setas son comestibles y cuáles debe evitar Sólo con reserva

Machen Sie einen geführten Spaziergang durch den Wald mit den passionierten Mitgliedern der Société Mycologiques de Montataire, die Ihnen die verschiedenen Pilzarten, die in der Region vorkommen, vorstellen werden. Sie erfahren, welche Pilze essbar sind und welche Sie besser meiden sollten Auf Voranmeldung

Mise à jour le 2023-07-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise