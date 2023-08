Cet évènement est passé Salon d’art : « Dessin et peinture » – 1ère édition 1 Avenue Albin Davin Marsanne Catégories d’Évènement: Drôme

Marsanne Salon d’art : « Dessin et peinture » – 1ère édition 1 Avenue Albin Davin Marsanne, 14 août 2023, Marsanne. Marsanne,Drôme Une douzaine d’artistes exposent leurs œuvres entre sculptures et peintures..

1 Avenue Albin Davin Salle de justice de paix de la Mairie

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A dozen artists exhibit their work, including sculptures and paintings. Una docena de artistas exponen sus obras, entre esculturas y pinturas. Ein Dutzend K?nstler stellen ihre Werke zwischen Skulpturen und Gem?lden aus.

