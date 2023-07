Exposition peintures et céramiques 1 avenue Albert Davin Marsanne, 24 juillet 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

Deux artistes Marsannaises vous accueillent dans la salle de justice de la mairie de Marsanne: Leslie Greene pour la peinture et Christine Fabre pour les céramiques .Artistes talentueuses à ne pas manquer..

2023-07-24 10:00:00 fin : 2023-07-30 12:00:00. .

1 avenue Albert Davin mairie de Marsanne

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two Marsanne artists welcome you to the salle de justice at Marsanne town hall: Leslie Greene for painting and Christine Fabre for ceramics – talented artists not to be missed.

Dos artistas de Marsanne le dan la bienvenida a la sala del ayuntamiento de Marsanne: Leslie Greene en pintura y Christine Fabre en cerámica, artistas de talento que no debe perderse.

Zwei Künstlerinnen aus Marsanne empfangen Sie im Gerichtssaal des Rathauses von Marsanne: Leslie Greene (Malerei) und Christine Fabre (Keramik), talentierte Künstlerinnen, die Sie nicht verpassen sollten.

Mise à jour le 2023-07-13 par Montélimar Tourisme Agglomération