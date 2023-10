Tir à l’arc – concours des archers de Caen 1 Avenue Albert 1er Caen, 2 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les Archers de Caen organisent leur concours annuel hivernal au gymnase Albert 1er, situé avenue Albert 1er à Caen. Ce concours est qualificatif pour le championnat de France et regroupe plus de 180 archer(e)s sur le week-end.

4 départs auront lieu : Samedi après-midi – Samedi soir ; Dimanche Matin et Dimanche après-midi.

Les visiteurs sont bienvenus et l’entrée est gratuite.

Samedi 2023-12-02 13:30:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

1 Avenue Albert 1er Gymnase Albert 1er

Caen 14000 Calvados Normandie



The Archers de Caen organize their annual winter competition at the gymnasium Albert 1er, on avenue Albert 1er in Caen. The competition is a qualifier for the French championship, and brings together over 180 archer(s) over the weekend.

there will be 4 starts: Saturday afternoon – Saturday evening; Sunday morning and Sunday afternoon.

Visitors are welcome and admission is free.

Los Arqueros de Caen celebran su competición anual de invierno en el gimnasio Albert 1er, en la avenida Albert 1er de Caen. Esta competición es clasificatoria para el campeonato de Francia y reúne a más de 180 arqueros durante el fin de semana.

habrá 4 horarios de salida: sábado por la tarde – sábado por la noche; domingo por la mañana y domingo por la tarde.

Los visitantes son bienvenidos y la entrada es gratuita.

Die Bogenschützen von Caen veranstalten ihren jährlichen Winterwettbewerb im Gymnase Albert 1er, avenue Albert 1er in Caen. Dieser Wettbewerb ist für die französische Meisterschaft qualifiziert und bringt über das Wochenende mehr als 180 Bogenschützen/innen zusammen.

es finden 4 Starts statt: Samstagnachmittag – Samstagabend; Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag.

Besucher sind herzlich willkommen und der Eintritt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité