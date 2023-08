Fête de la lune 1 ave de Coubon Brives-Charensac, 29 septembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Dans la tradition chinoise, cette grande fête est avant tout, un temps de rassemblement des familles.

18h30 : apéritif

19h : repas chibois

21h : retraite aux flambeaux



Inscription avant le 22 septembre.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

1 ave de Coubon Maison Pour Tous

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the Chinese tradition, this grand celebration is above all a time for families to come together.

6:30pm: aperitif

7pm: chibois meal

9pm: torchlight procession



Registration before September 22

Según la tradición china, esta gran fiesta es sobre todo un momento de encuentro familiar.

18.30 h: aperitivo

19.00 h: comida chiboise

21:00 h: desfile de antorchas



Inscríbase antes del 22 de septiembre

In der chinesischen Tradition ist dieses große Fest vor allem eine Zeit, in der die Familien zusammenkommen.

18.30 Uhr: Aperitif

19 Uhr: Chibois-Essen

21 Uhr: Fackelzug



Anmeldung bis zum 22. September

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay