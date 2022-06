1 an après la Convention citoyenne, ce que la crise a accéléré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:30 21:00

Gratuit : non Après une première partie dédiée aux membres de la Convention citoyenne, soirée débat pour tirer ensemble des enseignements de l’impact des crises sur notre territoire, un an après la fin de la Convention citoyenne de Nantes : COVID-19, vécus de crise et aspirations pour demain. En présence de Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole et du grand témoin, le géographe Michel Lussault. Un temps convivial clôturera cet événement. Le lundi 27 juin 2022 de 18h30 à 21h. Halle 6 Ouest – Rue de la Tour d’Auvergne à Nantes.

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/1-an-apres-la-convention-citoyenne-ce-que-la-crise-a-accelere

