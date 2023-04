Ballade musicale et commentée dans les jardins de Colpach au XIXe siècle 1 am Schlosspark L-8527 Colpach-Bas, 4 juin 2023, Colpach-Bas.

Visite guidée de Patricia De Zwaef, historienne de l’art et guide pour le Château de Colpach, accompaggnée du quatuor de saxophonistes RedSax composé de Ulric Berg (soprano), Nadine Reutet (alto), Nico Kraus (tenor) et Raoul Schaaf (baryton), tous élèves, anciens élèves ou chargés de cours actifs ou retraités de l’Ecole de musique du canton de Rédange.

L’histoire qui vous sera contée portera sur les habitants et hôtes du château de Colpach au XIXe siècle (le peinte hongrois Mihaly Munkàcsy et son compatriote Franz Liszt) ainsi que sur les aménagements paysagers réalisés dans le parc durant cette période. Nous nous déplacerons dans cet écrin de verdure en plusieurs stations où à chaque fois, le quatuor nous interprétera quelques morceaux hongrois (Béla Bartok entre autres) ainsi que des arrangements pour saxophones de compositions de Liszt, notamment de celles jouées à Colpach en 1886 et au Casino bourgeois lors de la dernière représentation en public du maestro le 20 juillet de la même année. Nous ne pourrons terminer cette balade musicale sans évoquer la grande passion de l’écrivain et ami d’Aline Mayrisch, André Gide pour la musique et pour son compagnon de toujours Chopin.

1 am Schlosspark L-8527 Colpach-Bas Colpach-Bas Colpach-Bas 8526 Canton Redange + 352 621 781 694 http://www.jardinsluxembourg.lu parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©Monique Schneider