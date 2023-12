Repas concert 1 Allées Larbanes Maubourguet, 29 décembre 2023 20:00, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Le Café du centre vous convie à un dîner-concert, avec en représentation, le Quartet » Le baron Perché » (Jazz) !

Venez nombreux..

2023-12-29 20:00:00 fin : 2023-12-29 . EUR.

1 Allées Larbanes Café du centre

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Café du Centre invites you to a dinner concert featuring the « Le baron Perché » jazz quartet!

Come one, come all.

El Café du Centre le invita a una cena-concierto, ¡con la actuación del Cuarteto « Le baron Perché » (Jazz)!

Vengan todos.

Das Café du Centre lädt Sie zu einem Dinner-Konzert ein, bei dem das Quartett « Le baron Perché » (Jazz) auftritt!

Kommen Sie zahlreich.

