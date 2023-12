Jeu de piste sur la Magie de Noël 1 Allées Jean Jaurès Istres, 27 décembre 2023 14:00, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Résolvez une série d’énigmes à l’aide d’indices et laissez-vous guider à travers divers lieux du centre-ville décorés pour les fêtes de Noël, lors d’un jeu de piste inédit, concocté par nos deux magiciens Timeless et Koum..

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 16:00:00. .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Solve a series of enigmas with the help of clues and let yourself be guided through various downtown locations decorated for Christmas, during an original treasure hunt concocted by our two magicians Timeless and Koum.

Resuelve una serie de acertijos con la ayuda de pistas y déjate guiar por diversos lugares del centro de la ciudad decorados para la Navidad, en una búsqueda del tesoro única ideada por nuestros dos magos Timeless y Koum.

Lösen Sie eine Reihe von Rätseln mithilfe von Hinweisen und lassen Sie sich durch verschiedene weihnachtlich geschmückte Orte im Stadtzentrum führen, auf einer ganz neuen Schnitzeljagd, die von unseren beiden Zauberern Timeless und Koum zusammengestellt wurde.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme d’Istres