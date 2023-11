Le chemin de Noël en Provence 1 Allées Jean Jaurès Istres, 16 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

À la lueur des lampions, déambulez dans les ruelles du centre historique à la découverte du Noël provençal..

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Stroll through the narrow streets of the historic center under the light of lanterns to discover the Provencal Christmas.

A la luz de los farolillos, recorra las callejuelas del centro histórico para descubrir la Navidad provenzal.

Schlendern Sie im Schein der Laternen durch die Gassen des historischen Zentrums und entdecken Sie die provenzalische Weihnacht.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Istres