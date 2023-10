Grande parade de Noël 1 Allées Jean Jaurès Istres, 10 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

La grande parade de Noël avec la participation des danseurs de Pulsion.

Cette année c’est onze tableaux qui seront proposés avec une nouvelle chorégraphie..

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The big Christmas parade with the participation of Pulsion dancers.

This year, eleven tableaux will be presented with a new choreography.

El gran desfile de Navidad con la participación de los bailarines de Pulsion.

Este año se representarán once cuadros con una nueva coreografía.

Die große Weihnachtsparade mit der Teilnahme der Tänzer von Pulsion.

Dieses Jahr werden elf Bilder mit einer neuen Choreographie gezeigt.

