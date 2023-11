Déambulation « Le Conte du Hérisson » 1 Allées Jean Jaurès Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Tout droit sorti d’un livre de contes, un élégant échassier, costume 3 pièces et tête d’âne, avance, à ses côtés, une jolie souris trottine en monocycle pendant que les échassières, danseuses et comédiennes, chantent et racontent….

2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 . .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Straight out of a storybook, an elegant stilt-walker in a 3-piece suit and a donkey?s head moves forward. At his side, a pretty mouse trots along on a unicycle, while the stilt-walkers, dancers and actresses, sing and tell stories…

Salido de un libro de cuentos, un elegante zanquero con traje de tres piezas y cabeza de burro avanza a grandes zancadas. A su lado, un bonito ratón trota en un monociclo, mientras los zancudos, bailarines y actores, cantan y cuentan historias…

Ein eleganter Stelzenläufer mit dreiteiligem Anzug und Eselskopf ist einem Märchenbuch entsprungen. An seiner Seite trabt eine hübsche Maus auf einem Einrad, während die Stelzenläuferinnen, Tänzerinnen und Schauspielerinnen singen und erzählen…

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Istres