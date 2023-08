13 en jeux 1 Allées Jean Jaurès Istres, 28 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle 2024, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône initie « 13 en Jeux », un festival itinérant sur plusieurs communes des Bouches-du-Rhône. Rendez-vous à Istres du 28 septembre au 1er octobre !.

2023-09-28 fin : 2023-10-01 . .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the 2024 Cultural Olympiad, the Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône has launched « 13 en Jeux », a traveling festival covering several towns in the Bouches-du-Rhône region. See you in Istres from September 28 to October 1!

En el marco de la Olimpiada Cultural de 2024, el Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône lanza « 13 en Jeux », un festival itinerante que recorrerá varias ciudades de la región de Bouches-du-Rhône. Nos vemos en Istres del 28 de septiembre al 1 de octubre

Im Rahmen der Kulturolympiade 2024 initiiert der Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône « 13 en Jeux », ein Wanderfestival, das in mehreren Gemeinden des Departements Bouches-du-Rhône stattfindet. Wir treffen uns vom 28. September bis zum 1. Oktober in Istres!

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Istres