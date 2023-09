Les Arts Ephémères – 1 Allées Jean Jaurès Istres, 23 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

15ème édition des Arts Éphémères.



Cette année Polaris centre d’art invite Frédérique Nalbandian à créer un parcours d’œuvres au cœur du centre-ville d’Istres..

2023-09-23 fin : 2023-10-29 . .

1 Allées Jean Jaurès Centre-ville d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



15th edition of Arts Éphémères.



This year, Polaris center d?art invites Frédérique Nalbandian to create an itinerary of works in the heart of downtown Istres.

15ª edición de Arts Éphémères.



Este año, Polaris centre d’art ha invitado a Frédérique Nalbandian a crear una serie de obras en pleno centro de Istres.

15. Ausgabe von Arts Éphémères.



Dieses Jahr lädt Polaris Centre d’Art Frédérique Nalbandian ein, einen Parcours von Kunstwerken im Stadtzentrum von Istres zu schaffen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme d’Istres