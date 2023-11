Olentzero 1 allée Raoul Follereau Anglet, 23 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Visage noirci par le charbon, béret vissé sur la tête, Olentzero descend de sa montagne et arrive à Angelu (Anglet)..

2023-12-23 fin : 2023-12-23

1 allée Raoul Follereau Gymnase du Pignada

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Face blackened by coal, beret screwed on his head, Olentzero comes down from his mountain and arrives in Angelu (Anglet).

Con la cara ennegrecida por el carbón y la boina atornillada a la cabeza, Olentzero baja de su montaña y llega a Angelu (Anglet).

Mit einem von Kohle geschwärzten Gesicht und einer auf den Kopf geschraubten Baskenmütze steigt Olentzero von seinem Berg herunter und kommt in Angelu (Anglet) an.

