MARCHÉ DE NOËL – SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 1 Allée Joseph Cambon Saint-Jean-de-Védas, 16 décembre 2023, Saint-Jean-de-Védas.

Saint-Jean-de-Védas,Hérault

Le marché de Noël aura lieu le samedi 16 décembre 2023 de 11h à 20h au domaine du Terral. Profitez des stands de produits locaux, des ateliers créatifs et du concert de Noël au sein du magnifique domaine..

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

1 Allée Joseph Cambon

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie



The Christmas market will take place on Saturday December 16, 2023 from 11am to 8pm at the Domaine du Terral. Enjoy local produce stalls, creative workshops and a Christmas concert on the magnificent estate.

El mercado de Navidad tendrá lugar el sábado 16 de diciembre de 2023 de 11:00 a 20:00 en el Domaine du Terral. Disfrute de puestos de productos locales, talleres creativos y un concierto de Navidad en la magnífica finca.

Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 16. Dezember 2023, von 11.00 bis 20.00 Uhr auf der Domaine du Terral statt. Genießen Sie die Stände mit lokalen Produkten, die kreativen Workshops und das Weihnachtskonzert in der wunderschönen Domäne.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT MONTPELLIER