KERMESSE 1 Allée Henriot du Coudray Bar-le-Duc, 17 juin 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

L’association « Au Petit Chez Nous » et l’EHPAD La Sapinière organisent une kermesse en partenariat avec l’association « Judo Club Linéen », avec au programme diverses animations: jeux géants oika oika, jeu panier garni poids à deviné 2€ la pesée, ventes de boissons et gaufres.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 16:00:00. 0 EUR.

1 Allée Henriot du Coudray EHPAD La Sapinière

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The « Au Petit Chez Nous » association and the EHPAD La Sapinière are organizing a fair in partnership with the « Judo Club Linéen » association, with a variety of activities on the program: giant oika oika games, weight-at-a-glance 2? game, sales of drinks and waffles.

Free admission.

La asociación « Au Petit Chez Nous » y el EHPAD La Sapinière organizan una feria en colaboración con la asociación « Judo Club Linéen », con diversas actividades en el programa: juegos gigantes oika oika, juego del peso a adivinar 2?, venta de bebidas y gofres.

La entrada es gratuita.

Der Verein « Au Petit Chez Nous » und das Pflegeheim La Sapinière organisieren in Zusammenarbeit mit dem Verein « Judo Club Linéen » eine Kirmes. Auf dem Programm stehen verschiedene Animationen: Riesenspiele Oika Oika, ein Spiel mit gefüllten Körben, Gewichtsermittlung 2? das Wiegen, Verkauf von Getränken und Waffeln.

Der Eintritt ist frei.

