CONCERT BIGFLO & OLI 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse, 8 juin 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

En pleine tournée pour leur nouvel album, Bigflo & Oli se produisent au stadium de Toulouse..

2024-06-08 fin : 2024-06-08 . 35 EUR.

1 Allée Gabriel Biénès STADIUM DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Bigflo & Oli are in the midst of a tour to promote their new album, and are performing at the Toulouse stadium.

Bigflo & Oli están de gira para promocionar su nuevo álbum y actuarán en el estadio de Toulouse.

Mitten in der Tournee zu ihrem neuen Album treten Bigflo & Oli im Stadion von Toulouse auf.

