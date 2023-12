Tournoi open de Noël d’Etables-sur-Mer 1 Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2024-01-06 . Épreuves :

Simple dame senior

Simple dames 35 ans

Simple messieurs 35 ans

Simple messieurs 50 ans

Double monsieur senior

Simples messieurs seniors

Simple dames 17/18 ans

Simple messieurs 17/18 ans

Simple messieurs 15/16 ans

Simple dames 13/14 ans

Simple messieurs 13/14 ans

Simple messieurs 11/12 ans

Open Seniors hommes et femmes

Juge arbitre Yannick Maeloux 06 03 13 53 40

Inscription en ligne https://tenup.fft.frtcesm@gmail.com

Permance : Kate Henuzet 06 63 41 14 98 et Simon Lachaise 06 26 91 87 82 .

1 Allée du Stade Tennis club d’Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-14 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

