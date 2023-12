Les rendez-vous du compiégnois : Les Parcs de Châteaux oubliés de la vallée de l’Oise 1 Allée du Réseau Jean-Marie Buckmaster Compiègne, 1 décembre 2023, Compiègne.

Conférence-Débat animée par Nicolas Bilot et organisée par l’association « Les Rendez-vous du compiégnois » : Les parcs de châteaux oubliés de la vallée de l’Oise. Savez-vous ce que sont devenus les parcs de notre région ?.

2023-12-13

1 Allée du Réseau Jean-Marie Buckmaster

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Conference-debate hosted by Nicolas Bilot and organized by the association « Les Rendez-vous du compiégnois »: The forgotten castle parks of the Oise valley. Do you know what has become of the parks in our region?

Conferencia-debate a cargo de Nicolas Bilot y organizada por la asociación « Les Rendez-vous du compiégnois »: Los parques de castillos olvidados del Valle del Oise. ¿Sabe qué ha sido de los parques de nuestra región?

Von Nicolas Bilot moderierte und von der Vereinigung « Les Rendez-vous du compiégnois » organisierte Konferenz-Debatte: Die vergessenen Schlossparks im Oise-Tal. Wissen Sie, was aus den Parks in unserer Region geworden ist?

