À LA DÉCOUVERTE DU SENTIER DU GOLF EN GYROPODE 1 allée du Golf Sarreguemines, 20 septembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

L’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, en partenariat avec Val’Eric Aventure, vous propose une balade ludique et atypique en gyropode.

En compagnie d’Eric, partez à la découverte de cet écrin de nature que révèle le sentier du golf.

Dépaysement total garanti !

Après une séance d’initiation, place à l’aventure et à la découverte!

A la portée de tous, la conduite intuitive du gyropode vous permettra d’apprécier ce drôle de véhicule électrique tout-terrain à 2 roues, ainsi que la sensation de liberté qu’il procure.

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans (35kg minimum). Mise à disposition des casques, protèges-coudes et genoux, assurances comprises.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme ou via : https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.. Tout public

Mercredi 2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-09-20 16:00:00. 30 EUR.

1 allée du Golf

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Tourist Office Sarreguemines Confluences, in partnership with Val’Eric Aventure, offers you a fun and atypical ride on a gyropod.

In the company of Eric, discover this natural setting revealed by the golf path.

Total change of scenery guaranteed!

After an introductory session, it’s time for adventure and discovery!

The intuitive driving of the gyropod will allow you to appreciate this funny all-terrain electric vehicle with 2 wheels, as well as the feeling of freedom it gives.

For adults and children from 12 years old (35kg minimum). Helmets, elbow and knee pads and insurance included.

Registration required at the Tourist Office or via: https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Subject to availability.

La Oficina de Turismo de las Confluencias de Sarreguemines, en colaboración con Val’Eric Aventure, le propone un divertido e insólito paseo en girópodo.

En compañía de Eric, descubra este marco natural desvelado por el recorrido del golf.

¡Un cambio de aires garantizado!

Tras una sesión introductoria, ¡es hora de aventurarse y descubrir!

La conducción intuitiva del girópodo le permitirá apreciar este extraño vehículo eléctrico todo terreno de 2 ruedas, así como la sensación de libertad que proporciona.

Para adultos y niños a partir de 12 años (35 kg mínimo). Cascos, coderas, rodilleras y seguro incluidos.

Inscripción previa en la Oficina de Turismo o a través de: https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Sujeto a disponibilidad.

Das Fremdenverkehrsamt Sarreguemines Confluences bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Val’Eric Aventure eine spielerische und atypische Fahrt mit dem Gyropod an.

Entdecken Sie in Begleitung von Eric dieses Schmuckstück der Natur, das der Golfplatzpfad offenbart.

Eine totale Abwechslung ist garantiert!

Nach einer Einweisung geht es los: Abenteuer und Entdeckungen!

Die intuitive Steuerung des Gyropods ist für alle zugänglich und ermöglicht es Ihnen, dieses lustige, geländegängige Elektrofahrzeug auf zwei Rädern und das Gefühl der Freiheit, das es vermittelt, zu genießen.

Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren (35 kg Mindestgewicht). Helme, Ellenbogen- und Knieschützer werden zur Verfügung gestellt, Versicherungen sind inbegriffen.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt oder über: https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html erforderlich

Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

