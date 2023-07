Quartiers d’été – Les mercredis de la pelote basque 1 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie, 9 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Démonstrations et exposition de pelote basque.

De 14h à 18h : Portes ouvertes, organisé par le Club (repli en intérieur en cas de mauvais temps).

A partir de 18h : Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposent une démonstration du jeu de Pelote Basque.

Sur le même site, accès à l’exposition permanente (visite guidée) pour découvrir l’histoire de la Pelote Basque en vidéos et photos. Evocation des différents disciplines et instruments qui composent ce sport traditionnel..

1 Allée du Fronton Fronton Municipal

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Basque pelota demonstrations and exhibition.

2pm to 6pm: Open house, organized by the Club (indoors in case of bad weather).

From 6pm: Players from the Pilotari Club Oloronais offer a demonstration of the game of Pelote Basque.

On the same site, access to the permanent exhibition (guided tour) to discover the history of Pelote Basque through videos and photos. Learn about the different disciplines and instruments that make up this traditional sport.

Demostraciones y exhibición de pelota vasca.

De 14:00 a 18:00 h: Jornada de puertas abiertas, organizada por el Club (en el interior en caso de mal tiempo).

A partir de las 18:00 h: los jugadores del Pilotari Club Oloronais realizan una demostración del juego de la pelota vasca.

En el mismo lugar, acceso a la exposición permanente (visita guiada) para descubrir la historia de la Pelota Vasca a través de vídeos y fotos. También se exponen las diferentes disciplinas e instrumentos que componen este deporte tradicional.

Vorführungen und Ausstellung von Pelota Basque.

Von 14 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür, organisiert vom Club (Ausweichen in den Innenbereich bei schlechtem Wetter).

Ab 18 Uhr: Spieler des Pilotari Club Oloronais bieten eine Vorführung des baskischen Pelota-Spiels an.

Am selben Ort: Zugang zur Dauerausstellung (geführte Besichtigung), um die Geschichte des baskischen Pelota-Spiels in Videos und Fotos zu entdecken. Die verschiedenen Disziplinen und Instrumente, aus denen sich dieser traditionelle Sport zusammensetzt, werden vorgestellt.

