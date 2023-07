Quartiers d’été – Les Mercredis de la Pelote Basque 1 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie, 26 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Démonstrations et exposition de Pelote Basque :

Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposent une démonstration du jeu de pelote basque. L’exposition permanente (visite guidée) vous invite à découvrir l’histoire de la pelote basque, photos, disciplines et instruments qui composent ce sport traditionnel.

Repli en intérieur en cas de mauvais temps..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 21:00:00.

1 Allée du Fronton Fronton Municipal

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pelote Basque demonstrations and exhibition:

Players from the Pilotari Club Oloronais offer a demonstration of the game of Basque pelota. The permanent exhibition (guided tour) invites you to discover the history of Basque pelota, photos, disciplines and instruments that make up this traditional sport.

Indoors in case of bad weather.

Demostración y exhibición de pelota vasca:

Los jugadores del Pilotari Club Oloronais ofrecen una demostración del juego de la pelota vasca. La exposición permanente (visita guiada) le invita a descubrir la historia de la pelota vasca, fotos, disciplinas e instrumentos que componen este deporte tradicional.

En el interior en caso de mal tiempo.

Vorführungen und Ausstellung von Pelota Basque :

Spieler des Pilotari Club Oloronais bieten eine Vorführung des baskischen Pelota-Spiels an. Die Dauerausstellung (geführte Besichtigung) lädt Sie ein, die Geschichte des baskischen Pelota-Spiels, Fotos, Disziplinen und Instrumente, aus denen sich dieser traditionelle Sport zusammensetzt, zu entdecken.

Bei schlechtem Wetter können Sie in den Innenbereich ausweichen.

